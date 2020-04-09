Вице-президент «Магнитки»: к Береглазову есть большие претензии, корону надо снимать

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал о ситуации с защитником Алексеем Береглазовым. 30 апреля у защитника истекает контракт с уральским клубом.

«Что касается Береглазова, агенты думают пока. У меня есть большие претензии, Лёше надо перезагрузиться и начать сначала. Мы предложили ему адекватную сумму, исходя из его результатов в прошлом сезоне. Мы посмотрели его «плюс-минус», все его показатели, сравнили с другими игроками вокруг него и сделали адекватное предложение.



Каждый хочет побольше, конечно, но время изменилось, хоккей другой стал. И надо корону снимать. Да, Береглазов съездил за океан, поиграл в хорошей лиге. Но не сложилось там, решил вернуться», – цитирует Ласькова РИА «Новости».