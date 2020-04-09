Байфилд: сравнение с Малкиным — честь. Он — будущий член Зала хоккейной славы

Форвард «Садбери Вулвз» Куинтон Байфилд прокомментировал тот факт, что его сравнивают с нападающим «Питтсбурга» Евгением Малкиным.

«То, что меня сравнивают с Евгением Малкиным, – это просто честь. Он — будущий член Зала хоккейной славы. Я определённо посмотрю как можно больше матчей «Питтсбурга», чтобы просто понаблюдать за его действиями на льду. Его атакующие способности и то, как он играет, просто невероятны», – цитирует Байфилда TSN.

Напомним, из-за пандемии коронавируса драфт может состояться в формате видеоконференции. Драфт должен был состояться в Монреале 26-27 июня, однако из-за коронавируса почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены, в том числе и драфт, сроки которого остаются неизвестными. Куинтон является одним из претендентов на топ-10 драфта.