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Байфилд: сравнение с Малкиным — честь. Он — будущий член Зала хоккейной славы

Байфилд: сравнение с Малкиным — честь. Он — будущий член Зала хоккейной славы
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Садбери Вулвз» Куинтон Байфилд прокомментировал тот факт, что его сравнивают с нападающим «Питтсбурга» Евгением Малкиным.

«То, что меня сравнивают с Евгением Малкиным, – это просто честь. Он — будущий член Зала хоккейной славы. Я определённо посмотрю как можно больше матчей «Питтсбурга», чтобы просто понаблюдать за его действиями на льду. Его атакующие способности и то, как он играет, просто невероятны», – цитирует Байфилда TSN.

Напомним, из-за пандемии коронавируса драфт может состояться в формате видеоконференции. Драфт должен был состояться в Монреале 26-27 июня, однако из-за коронавируса почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены, в том числе и драфт, сроки которого остаются неизвестными. Куинтон является одним из претендентов на топ-10 драфта.

Рейтинг драфта-2020 от эксперта TSN: Аскаров — 7-й, Амиров — 19-й, Мухамадуллин – 28-й
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