Райлли: постепенно понял, что за продуктами надо выходить с утра — иначе ничего не купишь

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Морган Райлли рассказал, как изменилось его отношение к эпидемии коронавируса с течением времени.
«Сначала я просто пытался не обращать внимания. Думал, что просто «положу» на это всё, на этот вирус. Но потом отменили тренировку, сказали идти домой. А позже выяснилось, что если хочешь пойти в магазин за продуктами, то идти надо рано утром, чтобы была возможность хоть что-то выбрать и купить — иначе выбора не будет. Вот тогда я и поверил в реальность. Это страшно», — приводит слова Райлли CP.
Регулярный чемпионат НХЛ остановлен из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 82 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 302 тыс.
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