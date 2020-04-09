«Пожалуйста, проснись». Трогательный пост супруги форварда «Эдмонтона», попавшего в кому

Эмма Кейв, супруга нападающего системы «Эдмонтон Ойлерз» Колби Кейва, опубликовала в «Инстаграме» пронзительный пост. Он был введён в искусственную кому после кровоизлияния в мозг.
«Пожалуйста, проснись, пожалуйста, проснись. Это всё, что я могу продолжить спрашивать: «Он ведь проснётся, правда?». Нам нужно чудо. Мы с родителями Колби вчера вечером видели его через окно и разговаривали с ним по рации. Мы больше не можем находиться в больнице, потому что это запрещено по правилам предупреждения коронавируса.
Мы понятия не имеем, когда нам позволят снова увидеть его. Медсестра привязала ему на лодыжку обручальное кольцо. Я мечтаю о том, чтобы прикоснуться к нему, услышать его голос, сжать три раза его руку и снова поцеловать его. Я так сильно люблю его, и моё сердце разбито на миллион осколков», — написала Кейв.
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