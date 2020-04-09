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Кузнецов рассказал, как правильно тренироваться дома в условиях карантина

Кузнецов рассказал, как правильно тренироваться дома в условиях карантина
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал, как занимается дома спортом в условиях карантина.

«Тренировки никто не отменял. Вирус вирусом, но мы профессиональные спортсмены. Работаю каждый день, поддерживаю форму. Вместе с Сашей Овечкиным на воздухе недавно занимались под руководством Павла Бурлаченко — личного тренера Саши по физподготовке. Это было очень здорово, весело и полезно.

Что касается практических советов, то особое внимание уделяю коленям. Это проблемная зона у всех тех, кто играет в хоккей. Поэтому очень полезно крутить велотренажёр. Прежде всего стоит обратить внимание на правильную посадку. Чтобы не увеличивать нагрузку на суставы, не выставляйте высоту седла как попало. Сядьте на тренажёр, поставьте ноги на педали и возьмитесь руками за руль. Идеальной высотой будет та, при которой в нижней точке нога полностью выпрямлена, но стоит на педали, не отрывается от неё. Минут 25 работайте. Потом перерыв, и снова подход. Думаю, это под силу каждому», — приводит слова Кузнецова «Российская газета».

Овечкин и Кузнецов провели совместную тренировку на свежем воздухе
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