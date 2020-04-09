Хафизов: к молодым игрокам снисходительного отношения быть не должно

Нападающий «Нефтехимика» Тимур Хафизов поделился впечатлениями от дебютного сезона в КХЛ.

«Это был первый сезон на уровне КХЛ для меня. Он для меня стал хорошим испытанием. Не хватило, на мой взгляд, стабильности. Были очень хорошие матчи, но были и плохие. Я очень рад, что сам себе доказал то, что я могу играть на этом уровне. И, конечно же, благодарен тренерскому штабу за предоставленный шанс и возможность показать себя.

ВХЛ? Командировки в ВХЛ — неотъемлемая часть жизни молодого хоккеиста. Так что я всегда искал в этом только позитив. В ЦСК ВВС я получал хорошее игровое время, играл в неравных составах – выходил в большинстве и меньшинстве, также выходил на лёд в ключевых моментах матча. Так что в ВХЛ я получил отличный игровой опыт.

Должно ли быть более снисходительное отношения к молодым игрокам? Снисходительного отношения быть не должно, я считаю. Потому что результат матча всегда зависит от действий каждого отдельно взятого хоккеиста. Каждый может как решить исход игры в пользу своей команды, так и допустить роковую ошибку, и спускать с рук такие моменты нельзя.

В КХЛ вообще нет лёгких матчей. Каждая победа даётся с трудом. Даже первый матч с хабаровским «Амуром» на выезде 23 февраля, несмотря на разгромный счёт, был очень тяжёлым.

Кого бы отметил из защитников? Мне понравилось, как играют Даррен Диц из казахстанского «Барыса» и Филипп Ларсен из уфимского «Салавата Юлаева»», — приводит слова Хафизова пресс-служба клуба.