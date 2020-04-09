Хафизов: к молодым игрокам снисходительного отношения быть не должно

Нападающий «Нефтехимика» Тимур Хафизов поделился впечатлениями от дебютного сезона в КХЛ.
«Это был первый сезон на уровне КХЛ для меня. Он для меня стал хорошим испытанием. Не хватило, на мой взгляд, стабильности. Были очень хорошие матчи, но были и плохие. Я очень рад, что сам себе доказал то, что я могу играть на этом уровне. И, конечно же, благодарен тренерскому штабу за предоставленный шанс и возможность показать себя.
ВХЛ? Командировки в ВХЛ — неотъемлемая часть жизни молодого хоккеиста. Так что я всегда искал в этом только позитив. В ЦСК ВВС я получал хорошее игровое время, играл в неравных составах – выходил в большинстве и меньшинстве, также выходил на лёд в ключевых моментах матча. Так что в ВХЛ я получил отличный игровой опыт.
Должно ли быть более снисходительное отношения к молодым игрокам? Снисходительного отношения быть не должно, я считаю. Потому что результат матча всегда зависит от действий каждого отдельно взятого хоккеиста. Каждый может как решить исход игры в пользу своей команды, так и допустить роковую ошибку, и спускать с рук такие моменты нельзя.
В КХЛ вообще нет лёгких матчей. Каждая победа даётся с трудом. Даже первый матч с хабаровским «Амуром» на выезде 23 февраля, несмотря на разгромный счёт, был очень тяжёлым.
Кого бы отметил из защитников? Мне понравилось, как играют Даррен Диц из казахстанского «Барыса» и Филипп Ларсен из уфимского «Салавата Юлаева»», — приводит слова Хафизова пресс-служба клуба.
- 9 апреля 2020
-
19:00
-
18:30
-
18:14
-
18:02
-
17:51
-
17:27
-
16:45
-
16:07
-
15:55
-
15:30
-
15:16
-
14:50
-
14:23
-
14:10
-
14:00
-
13:33
-
13:10
-
13:01
-
12:44
-
12:35
-
12:07
-
12:00
-
11:40
-
11:15
-
10:51
-
10:35
-
10:10
-
09:58
-
09:33
-
09:10
-
07:00
-
04:31
-
04:12
-
03:16
-
00:56