Д. Марков рассказал о конфликте с Лавиолеттом

Известный защитник, чемпион мира Даниил Марков рассказал о конфликте с тренером Питером Лавиолеттом.

«У меня был неприятный эпизод с Питером Лавиолеттом в «Каролине». У нас не сложились отношения, не сошлись характерами. Мне лучше сказать правду в лицо, чем шушукаться за спиной.

Я вскипел ещё на лавочке. Прихожу в раздевалку, направляюсь в тренерскую. И говорю игрокам: «Ребята, сейчас будет драка». А за мной идут ветераны – Рон Фрэнсис и Глен Уэсли. Они говорят: «Даня, не надо этого делать».

Только из уважения к ним я смог отщёлкнуть обратно свой внутренний выключатель. Он уже был в состоянии «On». И назад дороги нет.

Тот матч мы доиграли. На следующий день была тренировка. Понятно, что вся ситуация дошла до руководства. Я им благодарен, что они правильно и тихо всё разрулили, обменяв меня в «Филадельфию», – приводит слова Маркова «Матч ТВ».