Нападающий Слепышев принял решение остаться в ЦСКА ещё на два года
Нападающий ЦСКА Антон Слепышев продлил контракт с московским клубом, информирует официальный сайт «армейцев». Новое соглашение рассчитано на два сезона.
«Для себя я принял решение остаться в России и ближайшие два года провести в ЦСКА», — сказал Слепышев.
25-летний Слепышев в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 54 матчах, записав на свой счёт 45 (18+27) очков при показателе полезности «+28» и 43 минутах штрафного времени. В четырёх встречах Кубка Гагарина Слепышев забил два гола и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» пригласил Слепышева в тренировочный лагерь. За «Ойлерз» россиянин провёл 102 матча, набрав 23 (10+13) очка.
Генменеджер «Эдмонтона»: я предложил контракт Слепышеву, ждём решения Антона
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