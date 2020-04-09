Нападающий Слепышев принял решение остаться в ЦСКА ещё на два года

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев продлил контракт с московским клубом, информирует официальный сайт «армейцев». Новое соглашение рассчитано на два сезона.

«Для себя я принял решение остаться в России и ближайшие два года провести в ЦСКА», — сказал Слепышев.

25-летний Слепышев в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 54 матчах, записав на свой счёт 45 (18+27) очков при показателе полезности «+28» и 43 минутах штрафного времени. В четырёх встречах Кубка Гагарина Слепышев забил два гола и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» пригласил Слепышева в тренировочный лагерь. За «Ойлерз» россиянин провёл 102 матча, набрав 23 (10+13) очка.