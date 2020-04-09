Д. Марков: мне очень нравилось работать тренером, хотел бы и дальше этим заниматься

Известный защитник, чемпион мира Даниил Марков поделился впечатлениями от работы тренером в столичном «Спартаке».

«Когда я закончил играть, мне всегда было интересно — как я сам себя буду воспринимать в роли тренера? Что у меня вспыхнет внутри? Как я буду видеть хоккей не со льда, а с лавочки? Мне было важно поймать этот импульс в первой же игре.

И как только шайбу вбросили, как пролетели 10 секунд, то я понял — это моё. Когда у тебя изнутри всё сводит, когда захватывает игра. Мне очень нравилось работать тренером. Я хотел бы и дальше этим заниматься, если будет шанс.

Ты иначе видишь игру. Подмечаешь какие-то моменты, которые не видны на льду. Хоккеист спрашивает у тренера, отвечающего за видео: «Покажи мне такой-то момент». А я ему сразу объясняю, без видео, что там было.

Почему не получилось долго тренировать в «Спартаке»? Я понял, что если ты хочешь реализовывать себя так, как ты видишь хоккей, то нужно работать или главным тренером, или помощником у тренеров с опытом, с которыми ты находишься на одной волне. Быть единомышленниками. Вот как Быков и Захаркин.

Я нормально объяснил Алексею Жамнову свою позицию сразу после сезона. А ещё — летом. Я готовил список кандидатов среди защитников. Анализировал, просматривал, мы общались. Когда был озвучен первоначальный тренерский штаб, я сразу дал согласие в нём работать. Потом ситуация изменилась. И я изложил Жамнову, что думаю. И мне пришлось принять решение, что я отказался», — приводит слова Маркова «Матч ТВ».