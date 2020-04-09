Агент Слепышева: переговоры с ЦСКА были несложными, Антон понимает свою роль в команде

Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы нападающего ЦСКА Антона Слепышева, прокомментировал решение форварда продлить контракт с московским клубом на два года.
«Переговоры были несложными. И у нас, и у ЦСКА было понимание по условиям контракта. Мы знали про предложение «Эдмонтона», просто в ЦСКА на сегодняшний день Антона всё устраивает. Хороший коллектив, сильная команда. Слепышев понимает свою роль в команде, чувствует, что помогает клубу побеждать, находится на ведущих ролях, ему доверяет тренерский штаб.
Кроме того, у Антона есть возможность выступать за сборную России. Всё это мотивирует хоккеиста и помогает ему становиться лучше. В плане финансовых условий мы нашли с «армейцами» золотую середину, которая устроила обе стороны. Двери в НХЛ Слепышев не закрывает, но на ближайшие два года его мысли — о ЦСКА», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 9 апреля 2020
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