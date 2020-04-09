Малкин: не понимаю людей, которые не верят в коронавирус

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в США.

«Почему некоторые до сих пор не верят в коронавирус? Вообще не понимаю таких людей.

Два часа назад мы сдали тест, сдавали кровь, у нас отрицательный результат. В наш дом вызвали врачей, мы всем домом сдавали тесты. Всё равно мы там касаемся одних и тех же предметов.

Живём отдельно на острове, будут проверять весь остров. Здесь тоже уже четыре положительных человека есть. Потом может быть 8, 16 и по нарастающей. Сейчас сделали тесты, будут проверять сотрудников. У нас тут работают несколько ресторанов на доставку, пакеты, контейнеры передают друг другу. Люди держатся на приличном расстоянии друг от друга, но страх присутствует, это видно.

Слышал, в Нью-Йорке трупы уже в Центральный парк привозят. Не понимаю, когда люди не верят новостям и думают, что это фейк и там чуть ли не актёры снимались. Мои друзья не выходят на улицу, мы все смотрим новости. Когда показывают, что трупы складывают друг на друга, понимаешь, что это уже не смешно. Это большая трагедия», — сказал Малкин в прямом эфире в «Инстаграме» на странице Тины Канделаки.