Малкин: у меня ещё есть 5–6 лет карьеры. Пока не закончу играть, никакого бизнеса

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин сообщил, что не будет заниматься бизнесом до завершения спортивной карьеры.

«Мой единственный бизнес – это хоккей. У меня были некоторые проблемы, когда вложился в непростой бизнес. Принял решение, что никакого бизнеса у меня не будет, пока не закончу карьеру. Если хочешь хороший бизнес, надо вложиться в него, погружаться и контролировать. Понимаю, у меня осталось 5–6 лет карьеры. До 40 лет играют только в исключительных случаях. Дацюк, может, ещё будет играть, но Паша – уникальный. Не знаю, как я буду себя чувствовать в 40 лет. Есть высокая планка, а когда ты на закате, не хочется просто доигрывать. Нужно уходить на пике, когда почувствуешь, что уже не тянешь.

Мотивация – это ты сам, твоя голова. Если хочешь найти мотивацию, всегда её найдешь. А если не хочешь, тебе лень, то можно заканчивать. Отмазки идут от себя. У меня есть желание, я нахожу мотивацию в голове и уверен в своих силах», — сказал Малкин в прямом эфире в «Инстаграме» на странице Тины Канделаки.