Малкин: сейчас перерыв, опять вспоминаю Сочи, Ванкувер. И на пенсии буду это вспоминать

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вспомнил проигрыш со счётом 3:7 в четвертьфинальном матче со сборной Канады на Олимпиаде в Ванкувере.

«Это не так легко, люди думают, мы проиграли — 3:7 канадцам, и всё. А нам это снится, мы не роботы. У нас много матчей, они помогают находиться в ритме. Но сейчас перерыв. Снова вспоминаю Сочи, Ванкувер. Это на всю жизнь. Когда буду на пенсии, опять всё это буду вспоминать и прокручивать в голове», — сказал Малкин в прямом эфире в «Инстаграме» на странице Тины Канделаки.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

Ранее Евгений Малкин попробовал себя в баскетболе.