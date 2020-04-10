Хоккеисты «Ак Барса» пожертвуют однодневную зарплату нуждающимся Татарстана

Хоккеисты, тренеры и сотрудники «Ак Барса» приняли решение выделить однодневную зарплату для поддержки нуждающегося населения Татарстана, сообщает пресс-служба клуба.
Средства поступят в благотворительный фонд «Татнефть», который создал направление для формирования «Наборов добра» – комплекта продуктов питания и средства индивидуальной защиты. Наборы будут бесплатно распространяться среди нуждающихся силами волонтёров.
В этом сезоне команда Дмитрия Квартальнова по итогам регулярного чемпионата КХЛ заняла первое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Ак Барс» уверенно переиграл «Нефтехимик» (4-0). Во втором раунде казанский клуб должен был сыграть с «Салаватом Юлаевым», но продолжение сезона КХЛ было отменено из-за пандемии коронавируса.
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