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Хоккеисты «Ак Барса» пожертвуют однодневную зарплату нуждающимся Татарстана

Хоккеисты «Ак Барса» пожертвуют однодневную зарплату нуждающимся Татарстана
Хоккей / КХЛ 0

Хоккеисты, тренеры и сотрудники «Ак Барса» приняли решение выделить однодневную зарплату для поддержки нуждающегося населения Татарстана, сообщает пресс-служба клуба.

Средства поступят в благотворительный фонд «Татнефть», который создал направление для формирования «Наборов добра» – комплекта продуктов питания и средства индивидуальной защиты. Наборы будут бесплатно распространяться среди нуждающихся силами волонтёров.

В этом сезоне команда Дмитрия Квартальнова по итогам регулярного чемпионата КХЛ заняла первое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Ак Барс» уверенно переиграл «Нефтехимик» (4-0). Во втором раунде казанский клуб должен был сыграть с «Салаватом Юлаевым», но продолжение сезона КХЛ было отменено из-за пандемии коронавируса.

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