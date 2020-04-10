Мэттьюс: Овечкин стал одним из величайших игроков целого поколения

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс оценил игру российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Очень прикольно и почетно быть частью одной дискуссии с таким парнем, как он. Как и участвовать в снайперской гонке с ним. Ови стал одним из величайших игроков целого поколения, имеет огромное влияние и в хоккее, и за его пределами, проложил дорогу для огромного количества игроков. Но все, на что я могу сейчас надеяться — это что мы сможем вернуться в игру, сможем вновь соперничать и заниматься тем, что любим больше всего», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (48 шайб в 68 матчах) и форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (48 голов в 70 матчах) лидируют в гонке снайперов. 22-летний Мэттьюс с 47 шайбами в 70 встречах занимает третье место.

На данный момент сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.