Арены клубов НХЛ и НБА зажглись голубыми цветами в честь работников здравоохранения

На прошлой неделе в Великобритании стартовала кампания под хэштегом #lightitblue, которая призывает поддержать работников здравоохранения в борьбе с коронавирусом, подсвечивая голубым цветом значимые объекты инфраструктуры по всей стране в качестве «маленькой благодарности» за их труд.

Арены клубов в США зажглись голубыми цветами. Фото: bardown.com

В США данную акцию решили поддержать многие клубы НХЛ, НБА и MLS. Среди них такие клубы как «Коламбус Блю Джекетс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Филадельфия Флайерз», «Сент-Луис Блюз» и многие другие.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,5 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 94 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 350 тыс.