Панин — о своей репутации: не отделаешься лёгким испугом, как основная масса игроков

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал трёхматчевую дисквалификацию, полученную за жёсткий силовой приём против форварда «Авангарда» Дениса Зернова.

«Сильно переживал. Тем более я капитан команды. Мне вообще нужно максимально аккуратно идти в столкновения, я это прекрасно понимаю. Хотя в целом тот момент положительно отразился на всей нашей команде и итоговом результате. Когда подобные моменты возникают, я всегда переживаю, потому что если мне выписывают дисквалификацию, то она обычно длительная. Не отделаешься лёгким испугом, как у основной массы игроков. И денежные штрафы серьёзные. Поэтому ничего хорошего в этом нет.

Настал такой момент игры, когда почувствовал потерю какого-то эмоционального фона. Как капитан и как человек, играющий в этой команде, я видел, что у ребят нет эмоций. Именно в этом плане наша команда получила выгоду и выиграла по итогам того эпизода. Я очень эмоционально себя повёл в тот момент. Это было обращение к ребятам из команды, которые его услышали и почувствовали», — сказал Панин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Павлу Панышеву.