Вице-президент «Магнитки»: Локтионов покидает клуб. Он не вписывается в нашу концепцию

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков заявил, что нападающий Андрей Локтионов покидает уральский клуб. Контракт российского форварда с «Магниткой» истекает 30 апреля, после чего Андрей выходит на рынок неограниченно свободных агентов.
«Да, Локтионов покидает «Металлург». Парень он хороший, но в концепцию нашу не вписывается. И как-то он потерял себя. Но я не думаю, что без работы останется», – цитирует Ласькова РИА «Новости».
Локтионов в общей сложности провёл 65 матчей за «Магнитку» в сезоне-2019/2020 в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, набрав 15 (3+12) очков при показателе полезности «-8».
Ранее Ласьков также рассказал о ситуации с защитником Алексеем Береглазовым. 30 апреля у защитника истекает контракт с уральским клубом.
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