Генеральные менеджеры клубов НХЛ предложили разные форматы проведения плей-офф

Генеральные менеджеры клубов НХЛ провели совещание по средствам видеоконференции с комиссаром лиги Гэри Беттмэном. На нём обсуждались возможные форматы проведения турнира, который в настоящее время прерван из-за пандемии коронавируса, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

В совещании приняли участие генменеджеры 24 клубов. Все они сошлись на том, что необходимо провести матчи регулярного чемпионата, прежде чем начинать плей-офф. Однако вряд ли клубы успеют завершить полноценный сезон, проведя положенные 82 матча.

Мнения функционеров по плей-офф разошлись. Большинству менеджеров понравилась идея проводить серии до трёх побед. Но вот финал Кубка Стэнли все хотят провести по классической схеме — до четырёх побед. Было ещё одно предложение: первый раунд — серия до двух побед, второй раунд — до трёх, финал конференций и финал Кубка Стэнли — серия до четырёх побед.