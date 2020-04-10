Быков: Россия всё грамотно делает, чтобы избежать пика, когда больницы перегружены

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о мерах по борьбе с коронавирусом в России.

«Смотрю новости, мне кажется, государство старается реагировать, и новый премьер-министр активно и грамотно ведёт эту работу вместе с Собяниным, членами правительства. Сравнивая со Швейцарией, другими странами Европы, Россия всё грамотно делает, чтобы избежать пика, когда больницы перегружены и не было бы возможности оказать людям помощь. Мне импонируют шаги, которые предпринимает Россия.

Путин высказался о печенегах и половцах? Действительно, в Россию какие только беды не приходили с разных сторон, но мы всегда выходили из них победителем, с высоко поднятой головой. Это один из примеров того, что и с этим должны справиться.

Мне кажется, в России реагируют на эту ситуацию лучше, чем в странах Европы. В Италии очень тяжёлая ситуация, в Швейцарию оттуда тоже всё моментально перешло. Не были приняты жёсткие меры, правительства стараются по-другому реагировать. Тоже неплохо, но в Испании тяжеловато, во Франции тоже. Идёт и информационная эпидемия, иногда непросто отделить зёрна от плевел.

С одной стороны, нагнетают, но может быть, это и правильно. Поступают так, чтобы люди перестали относиться к ситуации снисходительно. С другой стороны, перенасыщение информацией ведёт к панике, и непросто найти золотую середину. Мне кажется, в России с этим достаточно успешно справляются. Важно не только рассказывать о тяжёлых последствиях, но и показывать, что делают из положительного.

Мне кажется, правительство с президентом уделяют большое внимание и экономике. Сейчас весь мир находится в рецессии, потом надо будет всем миром взяться за дело. Эта ситуация – возможность сделать какие-то выводы», — сказал Быков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Елене Кузнецовой.