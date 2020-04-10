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Педан — о потолке зарплат в КХЛ: лично для меня финансовая составляющая – важный момент

Педан — о потолке зарплат в КХЛ: лично для меня финансовая составляющая – важный момент
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан поделился мнением о финансовых проблемах, вызванных пандемией коронавируса и снижением мировых цен на нефть.

«Основная проблема в том, что у людей сейчас нет работы и нет денег прокормить семью. Это очень тяжёлая ситуация, и думаю, что спорта она тоже коснётся. Есть ведь люди, которые готовят лёд, работают на аренах или базах. Они в основном сейчас тоже сидят без работы и тоже пострадают. Сейчас мы видим, что «Адмирал» снялся, не знаю, что будет дальше.

У нас упадут зарплаты? Отвечу так: будем надеяться, что нефть подорожает и всё будет хорошо. Я всей ситуации не знаю, но знаю, что потолок зарплат будет ниже и он точно приведёт к понижению зарплаты. Лично для меня финансовая составляющая – важный момент. В моём возрасте есть цели и приоритеты, поэтому я должен думать не только о себе, но и о родных и близких. Я не говорю о том, чтобы получить зарплату, купить «Феррари» и потом думать, что наделал. Я говорю об уверенности смотреть в будущее, иметь возможность помочь своим близким», – цитирует Педана «Спорт Бизнес Online».

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