Быков: когда выхожу из дома, надеваю маску, перчатки, очки и бейсболку

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал о своих мерах борьбы с коронавирусом.

«Как и все, стараюсь быть дисциплинированным, сознательным гражданином, который должен самоизолироваться и ждать того момента, когда жизнь снова вступит в обычное русло. Скучать можно хоть в казино, хоть на дискотеке. У меня достаточно дел: семья, дочь, сын, внуки. Есть чем заняться – побольше побыть в кругу семьи, пообщаться. С внуком много играем в разные игры, так что дел хватает. Сад, огород…

Сын уже переболел, врачи сказали, у него теперь есть иммунитет. Все симптомы были, а тесты ему не делали, сказали, он молодой. Сначала была тенденция, что молодые не болели, вот и моему сыну сказали просто сидеть дома. Они с подругой два месяца просидели. Потом оказалось, что и молодые, и дети заболевают. Сын приезжает время от времени, и мы аккуратно всё делаем, соблюдаем необходимые меры. Он продукты оставляет, мы говорим, сохраняя дистанцию.

Конечно, если бы была возможность, лучше делать тест, иначе неизвестно, переносчик ты или нет, а ты можешь других людей перезаражать. Тем более, чтобы сбить пик эпидемии, нужна самоизоляция, поменьше выходить на улицу, носить маски. Кто-то говорит, что маски не нужно носить, но я, когда выхожу, надеваю и маску, и перчатки, и очки, и бейсболку, потом оставляю это всё вне дома», — сказал Быков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Елене Кузнецовой.

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