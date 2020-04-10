Цулыгин — о новом контракте с «Салаватом»: от меня сейчас уже ничего не зависит

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин рассказал о ситуации с новым контрактом с уфимским клубом.

«У меня нет агента, и переговоры начинаются со звонка Александра Евгеньевича Курносова. До 30 апреля есть контракт. Ждём момент, когда дадут ответ. Хочется, чтобы поскорее была определённость, но от меня сейчас уже ничего не зависит. Мы отыграли регулярный чемпионат, отыграли плей-офф, и сезон закончен. Сейчас просто жду, у людей есть и другие проблемы, связанные с этим вирусом. С пониманием к этому отношусь.

Я больше не итоги подвожу, а смотрю, как складывался сезон, в каких моментах как играли. Нет такого, что я сажусь и начинаю думать. Просто сейчас много времени, и периодически приходишь к этому, начинаешь вспоминать, что и как было. Конечного вывода по сезону я ещё не сделал, потому что каждый раз приходят новые мысли, что где-то ты хотел бы что-то поменять, сыграть по-другому. Поэтому прорабатываю для себя какие-то промежуточные вещи», — цитирует Цулыгина «Горобзор».