Hockey Sverige: капитан «Ферьестада» Юханссон отказался от перехода в «Сочи»
Капитан «Ферьестада» Линус Юханссон отказался от перехода в хоккейный клуб «Сочи», сообщает Hockey Sverige со ссылкой на местное издание NWT.
Отмечается, что 27-летний шведский форвард теперь планирует остаться в клубе в следующем сезоне. Его контракт с «Ферьестадом» рассчитан до 2023 года, в нём содержится пункт о возможности перехода в КХЛ.
В нынешнем сезоне Юханссон набрал 28 (9+19) очков в 49 матчах регулярного чемпионата Швеции. За «Ферьестад» Линус выступает с 2018 года. Ранее Юханссон на протяжении двух сезонов защищал цвета «Юргордена».
Сообщалось, что в межсезонье Юханссон должен пополнить состав «Сочи» наряду с соотечественником Маркусом Нильссоном и финским нападающим Йере Карьялайненом.
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