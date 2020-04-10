«Нас выгнала полиция». Девушка Сергачёва призналась в незаконном посещении пляжа в США

Девушка российского защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва призналась в незаконном посещении пляжа в США ради красивой съёмки. Елизавета рассказала об этом своим подписчикам в «Инстасториз».
«Красивая съёмка. Вход на пляж был закрыт из-за вируса, но мы решили нарушить правила. Полиция нас выгнала в итоге», — написала Елизавета в «Инстасториз», опубликовав видео, на котором она позирует на фоне красивых видов. Своё сообщение девушка Сергачёва сопроводила хэштегом #мамаамакриминал и смеющимися эмодзи.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва не известны.
Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.
- 10 апреля 2020
-
16:30
-
16:24
-
16:02
-
15:52
-
15:20
-
15:13
-
14:52
-
14:30
-
14:02
-
13:49
-
13:30
-
13:01
-
12:45
-
12:10
-
12:00
-
11:35
-
11:15
-
10:47
-
10:21
-
10:06
-
10:00
-
09:35
-
09:10
-
09:00
-
07:42
-
07:29
-
04:04
-
00:55
-
00:30
-
00:19
-
00:01
- 9 апреля 2020
-
23:38
-
22:58
-
22:50
-
22:00