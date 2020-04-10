«Нас выгнала полиция». Девушка Сергачёва призналась в незаконном посещении пляжа в США

Девушка российского защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва призналась в незаконном посещении пляжа в США ради красивой съёмки. Елизавета рассказала об этом своим подписчикам в «Инстасториз».

«Красивая съёмка. Вход на пляж был закрыт из-за вируса, но мы решили нарушить правила. Полиция нас выгнала в итоге», — написала Елизавета в «Инстасториз», опубликовав видео, на котором она позирует на фоне красивых видов. Своё сообщение девушка Сергачёва сопроводила хэштегом #мамаамакриминал и смеющимися эмодзи.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва не известны.



Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.