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Цулыгин: второго Умарка уже точно не будет. Естественно, это потеря

Цулыгин: второго Умарка уже точно не будет. Естественно, это потеря
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин объяснил, насколько ощутимой для команды станет потеря шведского нападающего Линуса Умарка, который решил покинуть уфимский клуб.

«У него были не игровые проблемы, а свои, бытовые. Мы общались, разговаривали. Критика имеет место быть, но в тот момент она бы не сработала. Были проблемы, которые нужно вне спорта решать. Даже при той ситуации я бы не сказал, что он проблемно играл. У каждого человека бывает спад. Я точно знал, почему у него где-то что-то не получается. Просто с ним общались один на один. Остальные тоже разговаривали, думали, как ему помочь.

Естественно, это потеря. Игрок, который все годы был лидером в команде, через которого строилось очень многое. В своем звене, можно сказать, он сам все создавал. Сложно говорить, как дальше будет. Один ушел — другой придет, тут уже нужно конкретно разбирать, какой игрок придет на его место. Второго Умарка уже точно не будет. Сложно найти игрока, который станет таким же лидером и сможет вести за собой команду», — цитирует Цулыгина «Горобзор».

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