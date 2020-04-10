Цулыгин: второго Умарка уже точно не будет. Естественно, это потеря

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин объяснил, насколько ощутимой для команды станет потеря шведского нападающего Линуса Умарка, который решил покинуть уфимский клуб.
«У него были не игровые проблемы, а свои, бытовые. Мы общались, разговаривали. Критика имеет место быть, но в тот момент она бы не сработала. Были проблемы, которые нужно вне спорта решать. Даже при той ситуации я бы не сказал, что он проблемно играл. У каждого человека бывает спад. Я точно знал, почему у него где-то что-то не получается. Просто с ним общались один на один. Остальные тоже разговаривали, думали, как ему помочь.
Естественно, это потеря. Игрок, который все годы был лидером в команде, через которого строилось очень многое. В своем звене, можно сказать, он сам все создавал. Сложно говорить, как дальше будет. Один ушел — другой придет, тут уже нужно конкретно разбирать, какой игрок придет на его место. Второго Умарка уже точно не будет. Сложно найти игрока, который станет таким же лидером и сможет вести за собой команду», — цитирует Цулыгина «Горобзор».
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