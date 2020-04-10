«Ак Барс» заключил новый контракт с защитником Рукавишниковым

«Ак Барс» заключил новый контракт с защитником Романом Рукавишниковым, сообщается в официальном «твиттере» казанского клуба. Соглашение рассчитано на два сезона.

Рукавишников перешёл в «Ак Барс» в результате обмена из СКА в ноябре 2019 года. В 58 матчах минувшего регулярного чемпионата он набрал 11 (2+9) очков при показателе полезности «+4». Также провёл четыре матча в плей-офф и отметился одной передачей.

За карьеру в КХЛ российский защитник также защищал цвета «Атланта». В общей сложности Роман принял участие в 403 матчах, в которых забросил 16 шайб и сделал 52 голевые передачи при показателе полезности "+42" и 91 минуте штрафного времени. В среднем за матч Роман проводил на льду чуть больше 16,5 минут.