«В СКА всем было понятно, что у него поддельный паспорт». Ковальчук пошутил над Тарасенко

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук вспомнил, как играл в одном звене с Владимиром Тарасенко в петербургском СКА.
«Играл ли я с Тарасенко? Да, один сезон, мы с ним играли в одном звене. Каким он был? Он просто доминировал на льду. Я не знаю, сколько ему было лет — 16 или 17, но все видели, насколько большим и крутым он был. Всем было понятно, что у него поддельный паспорт (смеётся). Он великолепный игрок, сейчас у него уже тоже большая семья», — сказал Ковальчук в подкасте Cam and Strick.
В нынешнем сезоне 36-летний Ковальчук сыграл за три команды НХЛ. Начинал сезон российский форвард в «Лос-Анджелес Кингз», продолжил в «Монреаль Канадиенс», а теперь является игроком «Вашингтона». За «Кэпиталз» Илья сыграл семь матчей, в которых набрал 4 (1+3) очка. Регулярный чемпионата НХЛ остановлен из-за пандемии коронавируса.
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