Бабаев: 1,3 млрд рублей — оптимальный потолок зарплат в КХЛ
Хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал введение жёсткого потолка зарплат со следующего сезона КХЛ.
«Потолок зарплат снижают искусственно, а в КХЛ и так мало хороших игроков. Я считаю, что это неправильно, для меня стоит оптимальная цифра 1,3 млрд рублей, его не надо раздувать до 1,5-2 млрд, но повышение даст возможность топ-командам приглашать топ-игроков, и у нас не будет деградации лиги, а те ребята, которые в сомнениях, они бы оставались в КХЛ.
Потолок зарплат – это не своевременно, мы и так видим, что два года лига не прогрессирует. Можно хотя бы каких-то ребят вывести за потолок», — сказал Бабаев в прямом эфире телеканала «БСТ» в «Инстаграме».
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
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