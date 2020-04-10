Агент Юханссона: информация о том, что Линус отказался от перехода в «Сочи», выдумана

Хоккейный агент Игорь Парашкин, представляющий в КХЛ интересы капитана «Ферьестада» Линуса Юханссона, прокомментировал слухи о том, что шведский форвард отказался от перехода в хоккейный клуб «Сочи».

«Сторона Линуса Юханссона и сам игрок не понимают, откуда взялась выдуманная одним шведским журналистом информация о том, что хоккеист отказался от перехода в хоккейный клуб «Сочи». Есть предварительная договорённость, которую подтверждает и сам игрок, и клуб для будущей регистрации контракта 1 мая 2020 года», — сказал Парашкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В нынешнем сезоне Юханссон набрал 28 (9+19) очков в 49 матчах регулярного чемпионата Швеции. За «Ферьестад» Линус выступает с 2018 года. Ранее Юханссон на протяжении двух сезонов защищал цвета «Юргордена».