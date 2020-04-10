Зюзин: хоккеисты думают, что в НХЛ лучше и доллар зеленее, но мало думают о перспективе

Известный в прошлом защитник, а ныне тренер и хоккейный эксперт Андрей Зюзин поделился мнением о введении со следующего сезона жёсткого потолка зарплат в КХЛ.

«Никто не знает, на какие меры пойдёт та же НХЛ. Я поиграл там очень много и знаю, о чём говорю. Одно дело мечта, а другое — реальный шанс и заработок, когда хоккейная жизнь не такая уж длинная. Ребятам надо подумать как следует. Не у каждого будет такое терпение, как у Ничушкина.

Готов ли ехать Кадейкин? Саша — очень хороший ролевик. И его просто надо правильно использовать, вот тогда он принесёт пользу. Тем более «Детройт» на пороге перестройки и может найти для Кадейкина отличное применение.

Влияет ли потолок зарплат в КХЛ на решение наших игроков поехать в Северную Америку? Многие напуганы такой перспективой. Ряд контрактов в КХЛ подписывался ещё до этого решения, и некоторые из соглашений явно завышены. Парни думают, что там, в условной НХЛ, лучше и доллар зеленее. Слушают красивые речи агентов, но мало думают о перспективе. Ехать надо в статусе лидера клуба КХЛ, когда готов после огня и воды пройти и медные трубы», — приводит слова Зюзина «Горобзор».