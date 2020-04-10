Николишин: Алтыбармакяну надо прибавить в физике и ментальности

Чемпион мира Андрей Николишин прокомментировал подписание нападающим Андреем Алтыбармакяном контракта новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс».
«Думаю, шанс заиграть в «Чикаго» уже в первый сезон есть всегда — не зря же клуб выбирал Андрея на драфте, а сейчас готов заключить с ним контракт. Там считают деньги, поэтому, если готовы их платить хоккеисту, значит, рассчитывают на него.
В это межсезонье Алтыбармакяну надо прибавить в физике и ментальности, поскольку в Северной Америке хоккей более интенсивный. Если он это сделает, ему будет легче перестроиться», — приводят слова Николишина «Известия».
Алтыбармакян в сезоне-2019/2020 провёл за «Сочи» в регулярном чемпионате 49 матчей. Нападающий набрал 17 (6+11) баллов при показателе полезности «–12» и 39 минутах штрафного времени. Алтыбармакян проводил на площадке 13 минут 46 секунд за матч.
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