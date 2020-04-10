Ковальчук: у меня была цель выиграть Олимпиаду. Переход в СКА был правильным решением

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук прокомментировал свой переход из «Нью-Джерси Дэвилз» в питерский СКА, который состоялся в 2013 году.
«У меня была цель выиграть Олимпиаду, поэтому считаю, что принял правильное решение. Для меня это было важно, потому что контракт истекал за год до этого, и я принял решение остаться, это было важно для меня. Мой отец умер 12 лет назад, но он всегда хотел, чтобы я выиграл Олимпийские игры. Я решил, что его цель — это моя цель. Кроме того, думаю, что сейчас я в лучшем состоянии здоровья, чем когда вернулся. Моя спина, плечи. Так что это однозначно было хорошим решением для меня. Знаете, хоккей ведь ещё не всё, что есть в нашей жизни. Я люблю спорт, это моя профессия, но я хочу видеть семью и быть здоровым, хочу видеть своих детей», — сказал Ковальчук в подкасте Cam and Strick.
В нынешнем сезоне 36-летний Ковальчук сыграл за три команды НХЛ. Начинал сезон российский форвард в «Лос-Анджелес Кингз», продолжил в «Монреаль Канадиенс», а теперь является игроком «Вашингтона». За «Кэпиталз» Илья сыграл семь матчей, в которых набрал 4 (1+3) очка. Из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат НХЛ остановлен.
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