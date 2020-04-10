Мэттьюс — о коронавирусе: эта штуковина намного больше, чем спорт

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал приостановку сезона НХЛ из-за коронавируса.

«Было огорчительно наблюдать за тем, как всё пришлось поставить на паузу. Но даже когда ты думаешь о возможных достижениях вроде 50 голов, все они кажутся неуместными, не имеющими значения по сравнению с жизнями людей и всем, что сейчас происходит в мире. Конечно, всем нам хотелось бы сейчас играть в хоккей и жить нормальной жизнью, но эта штуковина, безусловно, намного больше, чем спорт и многое другое. Самое важное — находиться в безопасности и постараться остаться как можно здоровее. Тем не менее я всё равно очень жду возможности вернуться на лёд и достичь хотя бы некоторых из этих целей.

Считаю ли я снайперскую гонку своим незаконченным делом? Конечно. Хотя, если вдуматься, эти незаконченные дела окружают нас со всех сторон, учитывая 12 недоигранных матчей регулярного чемпионата и множество гонок за места в плей-офф. Но, как я уже сказал, нынешний вызов, стоящий перед миром, больше, чем спорт. И мы ничего не можем с этим поделать, кроме как следовать полученным рекомендациям и правилам. Хотя, конечно, даже в самоизоляции твои мысли витают в разные стороны, и ты размышляешь обо всех незаконченных делах», — приводит слова Мэттьюса пресс-служба НХЛ.