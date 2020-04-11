«Лос-Анджелес» продлил контракт с защитником Кёртисом Макдермидом

«Лос-Анджелес Кингз» продлил контракт с защитником Кёртисом Макдермидом, сообщает пресс-служба клуба. Летом 26-летний канадец мог получить статус ограниченно свободного агента.
Соглашение рассчитано на два года. Макдермид за сезон будет зарабатывать $ 875 тыс. В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ хоккеист провёл за «Кингз» 45 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал пять результативных передач.
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва не известны. К моменту паузы «Лос-Анджелес» набрал 64 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.
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