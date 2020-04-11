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Цулыгин — об отъезде легионеров: бунта не было, принималось совместное решение

Цулыгин — об отъезде легионеров: бунта не было, принималось совместное решение
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин рассказал о ситуации с отъездом легионеров из России после приостановки сезона.

«Форс-мажорная ситуация была, но бунта не было. Я не знаю, кто эту ситуацию раскручивает. Кому-то, может быть, это выгодно. Просто интересная тема, которую стали развивать. Как бывает: один сказал, второй свое добавил, третий еще что-то. Была стандартная ситуация. Они понимали, что сезон может продолжиться. До последнего созванивались, мы с ними разговаривали. Я ни от одного из них не услышал, что он не хочет играть. Принималось совместное решение. Больше этот момент раскрутили СМИ. Все относились с пониманием, и ребята и мы», — приводит слова Цулыгина «Горобзор».

Напомним, Континентальная хоккейная лига из-за коронавируса прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.

«Салават Юлаев» в серии виртуального плей-офф с «Сибирью» повёл со счётом 3-0
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