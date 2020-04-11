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Малкин попал в топ-15 лучших центрфорвардов НХЛ

Малкин попал в топ-15 лучших центрфорвардов НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал топ-16 лучших центральных нападающих лиги с 1967 года.

Возглавил рейтинг легендарный нападающий Уэйн Гретцки. Второе место занял Марио Лемье. В тройку лучших попал Марк Мессье. На четвёртом месте находится капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Замкнул топ-5 Стив Айзерман.

Российский нападающий «Питтсбург» Евгений Малкин занял 14-е место.

Посмотреть фото можно в «Твиттере».

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Малкин в 55 матчах забил 25 голов и сделал 49 результативных передач. Регулярный чемпионат НХЛ остановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Предлагаем вам посмотреть персональную тренировку Евгения Малкина.

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