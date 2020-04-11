Барзал: не переживаю по поводу отсутствия переговоров с «Айлендерс», сезон ещё не завершён

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал рассказал о ходе переговоров о новом контракте с клубом. Действующее соглашение у 22-летнего канадского форварда истекает 30 июня. 1 июля он может стать ограниченно свободным агентом.
«Сейчас мы не ведём переговоров, но не потому, что есть какой-то негатив или что-то ещё. Просто Лу сейчас думает, что нужно сделать, чтобы команда пробилась в плей-офф, и я думаю о сезоне. Не очень сильно переживаю по поводу отсутствия переговоров. Сезон ещё не завершён. Думаю, мы ещё будем играть. Нам есть о чём беспокоиться. Нас ждёт борьба за место в плей-офф. Но, если обе стороны будут готовы сесть за стол и начать говорить, буду очень рад. Однако я не из тех, кто торопится решить такие проблемы или нервничает из-за них. Занимаюсь своими делами. Всё решится, когда придёт время», — приводит слова Барзала пресс-служба НХЛ.
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Барзал в 68 матчах забил 19 голов и сделал 41 результативную передачу. Регулярный чемпионат НХЛ приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.
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