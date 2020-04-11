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Панарин — о намерении пропустить сезон из-за сокращения зарплаты: это шутка, я смеялся

Панарин — о намерении пропустить сезон из-за сокращения зарплаты: это шутка, я смеялся
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин объяснил недавнее высказывание, что может пропустить следующий сезон, если сокращение зарплаты хоккеиста составит от 40 до 60 процентов.

«Конечно, я шутил. Смеялся», — сказал Панарин в текстовом сообщении руководству «рейнджеров».

«Поклонникам «Рейнджерс» не стоит бояться. Панарин не собирается просиживать следующий сезон вне команды, даже если финансы НХЛ сильно пострадают из-за коронавируса. Перевод с русского языка не передаёт всех нюансов высказывания. Панарин просто смеялся, когда ему предлагали вернуться в КХЛ», — отметил обозреватель New York Post Ларри Брукс.

Панарин в регулярном чемпионате сезона-2019/2020 набрал 95 (32+63) очков в 69 матчах.

Панарин: если урежут зарплаты на 40-60%, я тогда вообще зачем этим занимаюсь?
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