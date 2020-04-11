Рыспаев: при Назарове я раскрыл свой потенциал, был бы рад его приходу в «Барыс»

Хоккеист системы «Барыса» Дамир Рыспаев поделился мнением о возможном возвращении Андрея Назарова на пост главного тренера клуба.

«По поводу информации о готовности Андрея Викторовича прийти в «Барыс», пока не видел и не читал, что он готов или его зовут. Но он вроде бы точно рассматривается. Назаров всегда ко всему готов. Тут уже дело его и руководства, они будут обговаривать условия контракта. Не секрет, что при этом человеке я раскрыл потенциал, проявил и заявил о себе с некоторой стороны, которая не всем по душе, но многим нравится.

Мы в этом зрители, наше дело — ждать. По поводу Скабелки, он принял решение. Как ранее и говорилось, он хотел, чтобы при новом контракте учитывались определённые позиции. Но они решили разойтись. Ничего плохого в этом не вижу.

Как воспринял бы приход Назарова? Был бы рад. Почувствовал бы, что есть ещё шанс проявить себя не только как силовику или агрессору, но и с другой стороны, о чем мы с ним говорили. В «Барысе» он хотел, чтобы я играл побольше, а не только позиционировался как боевик», — приводит слова Рыспаева Vesti.kz.