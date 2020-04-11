Мильштейн: у босса «Монреаля» Бержевена уже есть для Романова прозвище — Разрушитель

Агент защитника Александра Романова Дэн Мильштейн прокомментировал возможный отъезд подопечного в НХЛ уже в этом сезоне, когда он возобновится.

«Романов определённо будет игроком НХЛ. Весь вопрос — когда. В «Монреале» его уже любят. Босс «Канадиенс» Марк Бержевен сказал ему за обедом, что у него уже есть для Романова прозвище — Разрушитель, так его называли после молодёжного чемпионата мира. Похоже, генменеджеры будут голосовать за то, чтобы доиграть в каком-то формате регулярный чемпионат, а значит, в плей-офф могут попасть 24 команды.

Если бы я был в «Монреале», вызвал бы Романова уже в этом сезоне. Зачем сидеть и ждать до октября? Не думаю, что «канадцы» будут обеспокоены тем, что сгорит первый год его контракта», — приводит слова Мильштейна Sportsnet.