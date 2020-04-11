Ковальчук с женой провёл тренировку на свежем воздухе
Николь Ковальчук, жена нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Ильи Ковальчука, опубликовала в «инстасториз» видео совместной тренировки с супругом.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В нынешнем сезоне 36-летний Ковальчук сыграл за три команды НХЛ. Начинал сезон российский форвард в «Лос-Анджелес Кингз», продолжил — в «Монреаль Канадиенс», а теперь является игроком «Вашингтона». За «Кэпиталз» Илья сыграл семь матчей, в которых набрал 4 (1+3) очка. Регулярный чемпионата НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,4 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 82 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 300 тысяч человек.
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