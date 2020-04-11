Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Стали известны города, в которых НХЛ может провести плей-офф

Стали известны города, в которых НХЛ может провести плей-офф
Хоккей / НХЛ 0

Стали известны города, которые руководство Национальной хоккейной лиги рассматривает для проведения плей-офф сезона-2019/2020.

Как сообщает Canada.com, НХЛ рассматривает для проведения матчей три города: Гранд-Форкс (штат Северная Дакота), Манчестер (штат Нью-Гэмпшир) и Саскатун (провинция Саскачеван). По словам заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли, ни один из вариантов ещё не был проверен лигой.

Регулярный чемпионат НХЛ, как и другие мировые спортивные соревнования, приостановлен из-за пандемии коронавируса. На момент остановки в Западной конференции лидирует действующий обладатель Кубка Стэнли — «Сент-Луис Блюз», в Восточной конференции — «Бостон Брюинз».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ рассматривает вариант возобновления сезона на нейтральных стадионах без зрителей
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020