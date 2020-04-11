Стали известны города, в которых НХЛ может провести плей-офф

Стали известны города, которые руководство Национальной хоккейной лиги рассматривает для проведения плей-офф сезона-2019/2020.

Как сообщает Canada.com, НХЛ рассматривает для проведения матчей три города: Гранд-Форкс (штат Северная Дакота), Манчестер (штат Нью-Гэмпшир) и Саскатун (провинция Саскачеван). По словам заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли, ни один из вариантов ещё не был проверен лигой.

Регулярный чемпионат НХЛ, как и другие мировые спортивные соревнования, приостановлен из-за пандемии коронавируса. На момент остановки в Западной конференции лидирует действующий обладатель Кубка Стэнли — «Сент-Луис Блюз», в Восточной конференции — «Бостон Брюинз».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».