Стали известны города, в которых НХЛ может провести плей-офф
Стали известны города, которые руководство Национальной хоккейной лиги рассматривает для проведения плей-офф сезона-2019/2020.
Как сообщает Canada.com, НХЛ рассматривает для проведения матчей три города: Гранд-Форкс (штат Северная Дакота), Манчестер (штат Нью-Гэмпшир) и Саскатун (провинция Саскачеван). По словам заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли, ни один из вариантов ещё не был проверен лигой.
Регулярный чемпионат НХЛ, как и другие мировые спортивные соревнования, приостановлен из-за пандемии коронавируса. На момент остановки в Западной конференции лидирует действующий обладатель Кубка Стэнли — «Сент-Луис Блюз», в Восточной конференции — «Бостон Брюинз».
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НХЛ рассматривает вариант возобновления сезона на нейтральных стадионах без зрителей
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