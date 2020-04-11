Вайсфельд: чем больше наших игроков выступает в разных клубах — тем лучше для сборной

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о необходимости базовых клубов сборной в КХЛ.
«Давайте скажем откровенно одну простую вещь: чем больше наших игроков выступает в разных клубах — и особенно за океаном, — тем лучше и для сборной. Вот Панарин в Нью-Йорке совершенствуются или деградирует? Или Кучеров в Тампе?
Я бы обратил внимание на другое — рост мастерства наоборот замедляется, когда все лучшие игроки сосредоточены в одном-двух клубах. Получается, что не к ним подтягиваются, а они опускаются до среднего уровня. Вот если они распределятся по лиге более равномерно, им придётся доставать из себя, делать для победы сверхусилия. А сейчас некоторые из них сидят в топ-клубах в третьем, а то и четвёртом звене!
Давайте вспомним историю перехода Кетова в СКА. Он же был доминирующим игроком «Северстали», настоящим лидером клуба. А в Питере он вроде и на виду, капитан, но у него совсем другая роль в команде. То же самое Бывальцев. Абсолютный лидер атак был в «Амуре». А перешёл в СКА — и растворился. Хороший, но уже просто рядовой игрок, один из многих», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».
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