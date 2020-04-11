«Чикаго» заключил контракт новичка с Михалом Теплы

Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» объявил о подписании контракта новичка с чешским нападающим Михалом Теплы. Контракт 18-летнего форварда с клубом рассчитан на три года.

«Блэкхоукс» выбрали Теплы в четвёртом раунде драфта НХЛ в 2019 году под 105-м номером. В сезоне-2019/2020 форвард набрал 63 (29+34) очка в 53 матчах в составе клуба Западной хоккейной лиги «Виннипег Айс». В 5 матчах МЧМ-2020 у Теплы 5 (0+5) очков за результативность.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва не известны. К моменту паузы «Чикаго» набрал 72 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.