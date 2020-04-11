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«Ак Барс» продлил контракт с Биляловым

«Ак Барс» продлил контракт с Биляловым
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Ак Барс» подписал новый контракт с вратарём Тимуром Биляловым, информирует официальный сайт казанского клуба. Новое соглашение с игроком подписано на два года.

В сезоне-2019/2020 25-летний Билялов выиграл 19 матчей из 32. В плей-офф Билялов не потерпел ни одного поражения в четырёх матчах (коэффициент надёжности — 0,71, процент отражённых бросков — 97,5).

Напомним, сезон Континентальной хоккейной лиги был досрочно завершён из-за эпидемии коронавируса. По итогам регулярного чемпионата казанский клуб занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «барсы» со счётом 4-0 обыграли «Нефтехимик».

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