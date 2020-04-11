Капризов может уехать в «Миннесоту» уже в нынешнем сезоне, если НХЛ разрешит его подписать

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов может дебютировать в Национальной хоккейной лиге уже в конце сезона-2019/2020. Как сообщает The Athletic, Капризов договорился с генеральным менеджером «Миннесоты Уайлд» Биллом Герином и хочет сыграть уже в конце сезона, когда лига возобновит активность.
«Разговаривал с Кириллом напрямую, и он понимает, насколько сильно мы хотим его пригласить. Мы с ним переписывались. Не знаю, использует ли он электронный переводчик, но наш русский скаут Иван Непряев взялся ему помочь перевести моё длинное письмо. Капризов отказался, а потом сам написал ответ», — отметил Герин.
Клубам НХЛ не разрешено подписывать с хоккеистами контракты, действие которых начнётся в сезоне-2019/2020, однако «Миннесота» надеется договориться с лигой, так как формат окончания регулярного чемпионата и плей-офф могут быть нестандартными.
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