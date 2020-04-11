Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Капризов может уехать в «Миннесоту» уже в нынешнем сезоне, если НХЛ разрешит его подписать

Капризов может уехать в «Миннесоту» уже в нынешнем сезоне, если НХЛ разрешит его подписать
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов может дебютировать в Национальной хоккейной лиге уже в конце сезона-2019/2020. Как сообщает The Athletic, Капризов договорился с генеральным менеджером «Миннесоты Уайлд» Биллом Герином и хочет сыграть уже в конце сезона, когда лига возобновит активность.

«Разговаривал с Кириллом напрямую, и он понимает, насколько сильно мы хотим его пригласить. Мы с ним переписывались. Не знаю, использует ли он электронный переводчик, но наш русский скаут Иван Непряев взялся ему помочь перевести моё длинное письмо. Капризов отказался, а потом сам написал ответ», — отметил Герин.

Клубам НХЛ не разрешено подписывать с хоккеистами контракты, действие которых начнётся в сезоне-2019/2020, однако «Миннесота» надеется договориться с лигой, так как формат окончания регулярного чемпионата и плей-офф могут быть нестандартными.

Болельщики «Миннесоты» запустили обратный отсчёт, когда клуб сможет подписать Капризова
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020