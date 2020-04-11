Капризов прекратил сотрудничество с агентом Мильштейном

Известный хоккейный агент Дэн Мильштейн больше не представляет интересы нападающего ЦСКА Кирилла Капризова. Россиянин прекратил сотрудничество с Мильштейном, но, как сообщает The Athletic, Капризов, вероятно, никогда не подписывал контракта с этим агентом.
Известно, что Мильштейн организовал три встречи нападающего с генеральными менеджерами «Миннесоты Уайлд» — Чаком Флетчером, Полом Фентоном и Биллом Герином. Во время каждой из этих встреч Мильштейн помогал Капризову с переводом с английского на русский. Согласно источникам издания, россиянин близок к подписанию соглашения с другим агентом, сертифицированным ассоциацией игроков НХЛ.
Напомним, 26 апреля Капризову исполнится 23 года. Правами в НХЛ на него обладает «Миннесота», и из-за возраста он может подписать с «дикарями» только двухлетний контракт начального уровня с базовым окладом в размере $ 925 тыс. и максимально возможными бонусами в размере $ 2,85 млн.
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