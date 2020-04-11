Команда Лукашенко выиграла турнир по хоккею среди любителей

Хоккейная команда президента Беларуси Александра Лукашенко стала победителем республиканских соревнований среди любителей на призы президентского спортивного клуба, сообщает БелТА.
Сегодня, 11 апреля, президентская дружина со счётом 8:4 (2:3, 1:1, 5:0) обыграла команду из Минской области. В составе победителей результативные передачи на счету Александра Лукашенко и младшего сына президента, Николая.
На первом этапе соревнований хоккейная команда Лукашенко одержала шесть побед в шести матчах, набрала 12 очков из 12 возможных и заняла первое место в турнирной таблице. В полуфинале была обыграна команда Гродненской области — 12:3.
Команда президента Беларуси в 11-й раз выиграла этот турнир. По одному титулу — у хоккеистов-любителей из Гомельской и Минской областей.
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