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Команда Лукашенко выиграла турнир по хоккею среди любителей

Команда Лукашенко выиграла турнир по хоккею среди любителей
Хоккей / Прочие 0

Хоккейная команда президента Беларуси Александра Лукашенко стала победителем республиканских соревнований среди любителей на призы президентского спортивного клуба, сообщает БелТА.

Сегодня, 11 апреля, президентская дружина со счётом 8:4 (2:3, 1:1, 5:0) обыграла команду из Минской области. В составе победителей результативные передачи на счету Александра Лукашенко и младшего сына президента, Николая.

На первом этапе соревнований хоккейная команда Лукашенко одержала шесть побед в шести матчах, набрала 12 очков из 12 возможных и заняла первое место в турнирной таблице. В полуфинале была обыграна команда Гродненской области — 12:3.

Команда президента Беларуси в 11-й раз выиграла этот турнир. По одному титулу — у хоккеистов-любителей из Гомельской и Минской областей.

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