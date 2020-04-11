Голкипер «Витязя» Ежов продемонстрировал отличную координацию. Видео
Голкипер подольского «Витязя» Илья Ежов показал, чем занимается во время карантина. 33-летний хоккеист опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, продемонстрировав умение жонглировать.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
В прошедшем регулярном чемпионате Ежов принял участие в 44 матчах, одержав 17 побед, из которых две — на ноль. Ежов отражал 92,1% бросков за матч при коэффициенте надёжности 2,56. В этом плей-офф Ежов провёл четыре встречи, отражая 88,7% бросков при коэффициенте надёжности 3,99.
В Континентальной хоккейной лиге Ежов защищал цвета нижнекамского «Нефтехимика», тольяттинской «Лады», а также петербургского СКА.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
Ежов: маленькая паника в Канаде есть, но люди всё равно ходят в магазины
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